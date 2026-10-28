EuroLeague’de Beşiktaş ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda 8. hafta heyecanı yaşanırken siyah-beyazlı ekip, Yunanistan temsilcisini İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırılırken EuroLeague canlı yayın bilgileri açıklandı.

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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedeflerken Olympiakos ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague canlı yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki EuroLeague karşılaşması, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Organizasyonun 8. haftasında gerçekleştirilecek mücadele, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak.

Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague canlı yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ VE OLYMPIAKOS’UN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Beşiktaş, EuroLeague’de bu sezon oynadığı ilk 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşısında kazanarak sezonun ilk bölümündeki performansını yukarı taşımayı amaçlıyor.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

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