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Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Başlık ResmiEverton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası'nda Everton ile Newcastle United, son 16 turunda tur atlamak için sahaya çıkıyor. Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki Premier League ekibi, adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Everton, İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Preston North End ve Wolverhampton Wanderers karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. David Moyes yönetimindeki ekip, Newcastle United karşısında da kazanarak kupadaki ilerleyişini sürdürmeyi amaçlıyor. Newcastle United, Carabao Cup'ta West Bromwich Albion ve Millwall karşısında aldığı galibiyetlerin ardından son 16 turuna kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Everton deplasmanında da kazanarak çeyrek final biletini almak istiyor. Peki, Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Başlık ResmiEverton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Newcastle United arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı ve şifreli yayınlanacak.

Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Başlık ResmiEverton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

EVERTON-NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-2027 sezonu İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanacak Everton-Newcastle United karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin Türkiye saatiyle 22.45'te başlaması planlanıyor.

Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Başlık ResmiEverton - Newcastle maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

EVERTON-NEWCASTLE MUHTEMEL 11

Everton: J. Pickford, M. Röhl, J. Tarkowski, J. O'Brien, V. Mykolenko, H. Hackney, J. Garner, T. Dibling, K. Dewsbury-Hall, T. George, T. Barry.

Newcastle: L. Horníček, A. Dedić, F. Schär, D. Burn, L. Hall, N. González, J. Ramsey, J. Murphy, J. Willock, H. Barnes, W. Osula.

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