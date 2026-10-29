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Türkiye Kupası'nda günün sürprizi: 5 gollü maçta 3'üncü Lig ekibi turladı

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Türkiye Kupası'nda günün sürprizi: 5 gollü maçta 3'üncü Lig ekibi turladı
Başlık ResmiTürkiye Kupası'nda günün sürprizi: 5 gollü maçta 3'üncü Lig ekibi turladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Bitlis Spor 1916, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla mücadele eden TFF 1'inci Lig ekibi Kayserispor'u 4-1 devirdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Bitlis Spor 1916 ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Bitlis Spor 1916'ya bir üst turu getiren golleri 30'uncu dakikada Ali Akkuş, 45'te Muhammet Arslantaş, 53'te Halil Yılmaz ve 80'de Enes İslam İlkin kaydetti.

Trendyol 1'inci Lig'de ikinci sırada bulunan Kayserispor, Türkiye Kupası'na veda ederken; sarı-kırmızı takımın tek golünü 62'nci dakikada Mert Denizli kendi kalesine attı.

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