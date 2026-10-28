Türkiye Kupası'nda bir garip maç: Rakibi sahaya çıkmadı, "hükmen" turladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Karabük İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor'un karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 galip ilan edilerek bir üst tura tura yükseldi.

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TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 2'nci Lig ekibi İskenderunspor ile eşleşti. Saat 15.00'te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda sahaya çıkarken; konuk takım ise müsabakada yer almadı. Hakem, İskenderunspor'un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

Karabük İdman Yurdu oyuncuları, rakip takımı sahada böyle beklediler.

MAÇ TOPLANTISINA DA KATILMADILAR

Karabük İdman Yurdu Kulübü, maç öncesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor temsilcisinin katılmadığı, kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

Hükmen 3-0 galip sayılan Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4'üncü tura yazdırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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