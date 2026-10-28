Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Türkiye Kupası'nda bir garip maç: Rakibi sahaya çıkmadı, "hükmen" turladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye Kupası'nda bir garip maç: Rakibi sahaya çıkmadı, "hükmen" turladı
Başlık ResmiTürkiye Kupası'nda bir garip maç: Rakibi sahaya çıkmadı, "hükmen" turladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Karabük İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda rakibi İskenderunspor'un karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 galip ilan edilerek bir üst tura tura yükseldi.

Kaydet
|

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda TFF 2'nci Lig ekibi İskenderunspor ile eşleşti. Saat 15.00'te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda sahaya çıkarken; konuk takım ise müsabakada yer almadı. Hakem, İskenderunspor'un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

Karabük İdman Yurdu oyuncuları, rakip takımı sahada böyle beklediler.
Başlık ResmiKarabük İdman Yurdu oyuncuları, rakip takımı sahada böyle beklediler.

MAÇ TOPLANTISINA DA KATILMADILAR

Karabük İdman Yurdu Kulübü, maç öncesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor temsilcisinin katılmadığı, kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

Hükmen 3-0 galip sayılan Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4'üncü tura yazdırdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye Kupası
SPOR

Türkiye Kupası'nda günün sonuçları: Tur atlayan takımlar
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.