Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

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Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndak gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu kura çekim törenine; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF yöneticileri, 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ve İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ve Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Başkanı Rafet Orhan, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eşleşmeleri

YARI FİNALLER DIŞINDA TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Futbolumuzun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kura çekimi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3'üncü tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"HER TAKIM KENDİ HİKAYESİNİ YAZACAK"

Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken TFF Başkanı, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Ziraat Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikâyesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikâyeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum. Kupaya isim sponsorluğu yaparak değer katan Ziraat Bankası'na ve Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyor; hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye Kupasında 3üncü tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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