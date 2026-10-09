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TFF'nin tarihî toplantısında üç kritik gündem: Başkanlık, MHK, Montella

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TFF'nin tarihî toplantısında üç kritik gündem: Başkanlık, MHK, Montella
Başlık ResmiTFF'nin tarihî toplantısında üç kritik gündem: Başkanlık, MHK, Montella

TFF yönetim Kurulu Riva’da toplanacak, yol haritasını belirleyecek. Türk futbolunda yaşanan hakem ve bahis operasyonları sonrasında gözler TFF zirvesine çevrildi. Yaklaşık 20 günlük aranın ardından Süper Lig’de perde kalkarken masada üç kritik madde var.

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Son dönemde arka arkaya yaşanan depremlerle sarsılan Türk futbolunda TFF yönetimi, yol haritasını belirlemek üzere bugün kritik bir toplantı yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte beş kişi, “Mobbing” ve “resmî belgede sahtecilik”; hakem Yasin Kol da “şike ve teşvik primi” suçlamalarıyla tutuklandı. Bu operasyonların sıcaklığı sürerken TFF, savcılığın “Haberimiz olmadan açıklamayın” ikazına rağmen bahis oynadıkları gerekçesiyle 448 yöneticiyi PFDK’ye sevk etmişti.

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AYAZ'I FEDA ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında TFF yöneticileri Ural Aküzüm, Âdem Doğrul, Seymen Gençtürk, Kazım Şengöçgel, Mustafa Temel Bozbağ, Mevlüt Aktan ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni olan genel sekreter Abdullah Ayaz görevini bıraktı. Başkan Hacıosmanoğlu’nun, bugün Riva’da yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısında, göreve devam etme isteğini dile getirip “Bakın, rahatsız olduğunuz Abdullah Ayaz da gitti” diyerek istifa hazırlığında olan ve olağanüstü seçime gidilmesini isteyen diğer isimleri kararından döndürmeye çalışacağı öğrenildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

BIRAKMAK İSTEMİYOR

Eğer kritik toplantıdan olağanüstü genel kurul kararı çıkarsa TFF yönetimi bir ay içinde seçime gidecek. Ancak “Son 30 yılın pisliğini bize yıkamazsınız.” diyerek istifa etmeyeceğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğunu bırakmak istemediği belirtildi. Toplantıda seçim gündemi dışındaki ikinci madde yeni MHK olacak. Yönetim, cezaevinde olan Ferhat Gündoğdu’nun yerine yeni bir MHK başkanı ve kurulunu belirleyecek. TFF yönetimi ayrıca Uluslar A Ligi’nde dörtte sıfır çeken A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceğini de masaya yatıracak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TAHİR KUM
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