Montella'nın alacaklarından feragat ettiği açıklandı

Nesine 2. Lig takımlarından Adana Demirspor, A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kulüpte görev yaptığı dönemden kalan 330 bin avro alacağından feragat ettiğini duyurdu.

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Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Montella'nın kulüpte 2021-2023 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"Halen A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor AŞ'deki geçmişe dönük 330 bin avro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Açıklamada, kulübün geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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