İtalyanlar tazminatı bile duyurdu: Montella'ya veda, Arda Turan'a merhaba

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekmesinin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 52 yaşındaki çalıştırıcıyla yolları ayıracağını ve Arda Turan'ın göreve getirileceğini yazdı.

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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşattı. Fransa (1-0), İtalya (4-1, Belçika (deplasmanda 3-0) ve İtalya (deplasmanda 3-1) karşısında üst üste mağlubiyetler alan Ay-yıldızlı ekip, henüz puanla tanışamadı. Son 7 maçta 6 yenilgi alan teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu sallanıyor.

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"MONTELLA AYRILIĞI AN MESELESİ"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, TFF'nin Montella ile yolları ayırmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen İtalyan teknik adamın görevden alınmasının an meselesi olduğu aktarıldı.

TFF, Haziran 2025'te Vincenzo Montella'nın sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı.

"EN GÜÇLÜ ADAY ARDA TURAN"

Montella'nın muhtemel ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen isimler arasında Arda Turan ön plana çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan'ın milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğu belirtildi. TFF'nin üzerinde durduğu formüle göre; Arda Turan, Donetsk'teki görevini sürdürürken A Milli Takım'ı da çalıştıracak.

İtalyan basını, Montella'nın ayrılığı halinde 5 aylık maaşına karşılık gelen 915 bin euro tazminat alacağını iddia etti.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

KRİTİK TARİH 9 EKİM

TFF Yönetim Kurulu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında 9 Ekim Cuma günü yapacağı toplantıda Montella'nın geleceğini de ele alacak. Toplantıda "veda" kararı alınması halinde Montella, A Milli Takım'ın başındaki son maçına ülkesi İtalya karşısında çıkmış olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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