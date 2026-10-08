FIFA dünya sıralaması güncellendi: 4'te 0 çeken A Milli Takım'ın yeni yeri

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 1563 puanla 31'inci sırada yer aldı.

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A Milli Futbol Takımı, Ekim ayı FIFA dünya sıralamasında 1563 puanla 31'inci sırada yer aldı. Vincenzo Montella Ay-yıldızlı ekibimiz, sıralamada 4 basamak gerilemiş oldu.

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki rakiplerinden Fransa 1958 puanla 3'üncü, Belçika 1779 puanla 8'inci ve İtalya 1713 puanla 15'inci sıradaki yerlerini korudu.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kaybetti.

2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2011 puanlı İspanya'nın 1'inci, 2026 Dünya Kupası finalisti 1972 puanlı Arjantin'in 2'nci, 1958 puanlı Fransa'nın 3'üncü ve 1925 puana sahip İngiltere'nin 4'üncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1807 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması, 18 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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