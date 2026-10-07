İtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!

İtalyan basını, Gök Maviler'in Türkiye’yi 3-1 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yükseldiği mücadeleye geniş yer ayırdı. Gazeteler, İtalya’nın galibiyetini öne çıkarırken Montella’nın geleceğiyle ilgili baskının arttığını vurguladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Uluslar A Ligi’ndeki rakibimiz İtalya, iki maçta ağlarımıza 7 gol bırakırken, önceki gece oynanan 3-1’lik mücadelenin İtalyan basınına yansımaları dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport: “Evet, işte farklı bir İtalya! Türkiye karşısında hat-trick yaparak (3 gol) grup ikinciliğine daha da yaklaştı.”

Tuttosport: “İtalya, Türkiye karşısında hat-trick yaptı! Scamacca, Calafor ve Po Esposito, Montella’yı mağlup etti.”

Correre dello Sport: “Mancini’nin ekibi Fransa’nın ardından grupta ikinci sıraya yerleşti. Montella’nın Türkiye’sine karşı İtalya’nın performansı Bursa’daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi.”

Sportmedaset: “İtalya, Montella’yı puansız bıraktı. Türkiye Millî Takımı teknik direktörünün pozisyonu artık gerçekten tehlikede.”

ANSA: “İtalya maçı kazandı ve Montella’yı zor durumda bıraktı.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala