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Spor

İtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!

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İtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!
Başlık Resmiİtalyanlar yazdı: Vincenzo Montella tehlikede!

İtalyan basını, Gök Maviler'in Türkiye’yi 3-1 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yükseldiği mücadeleye geniş yer ayırdı. Gazeteler, İtalya’nın galibiyetini öne çıkarırken Montella’nın geleceğiyle ilgili baskının arttığını vurguladı.

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Uluslar A Ligi’ndeki rakibimiz İtalya, iki maçta ağlarımıza 7 gol bırakırken, önceki gece oynanan 3-1’lik mücadelenin İtalyan basınına yansımaları dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport: “Evet, işte farklı bir İtalya! Türkiye karşısında hat-trick yaparak (3 gol) grup ikinciliğine daha da yaklaştı.”

Tuttosport: “İtalya, Türkiye karşısında hat-trick yaptı! Scamacca, Calafor ve Po Esposito, Montella’yı mağlup etti.”

Correre dello Sport: “Mancini’nin ekibi Fransa’nın ardından grupta ikinci sıraya yerleşti. Montella’nın Türkiye’sine karşı İtalya’nın performansı Bursa’daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi.”

Sportmedaset: “İtalya, Montella’yı puansız bıraktı. Türkiye Millî Takımı teknik direktörünün pozisyonu artık gerçekten tehlikede.”

ANSA: “İtalya maçı kazandı ve Montella’yı zor durumda bıraktı.”

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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