Türkiye Kupası'nda günün sonuçları: Tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu heyecanı yaşanıyor. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonunda tur atlayan 4 takım belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turu, 31'i bir önceki etaptan toplam 72 takımın katılımıyla oynanıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakaları kazanan takımlar, adlarını 4'üncü eleme turuna yazdırıyor.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ve Aliağa Futbol üst tura çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda alınan sonuçlar şöyle:

Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: 1-2

Etimesgutspor-Gaziantep FK : 0-4

İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-4

Pazarspor-Aliağa Futbol: 0-1

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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