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Sosyal medya "yok artık" dedirten bu görüntüyü konuşuyor: Türk futbolu uyutuyor!

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Sosyal medya
Başlık ResmiSosyal medya "yok artık" dedirten bu görüntüyü konuşuyor: Türk futbolu uyutuyor! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda oynanan Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisinin, maç oynandığı esnada tribünde uyuması şaşkınlık yaşattı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı" mesajıyla tepkisini gösterdi.

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3'üncü Lig 1'inci Grup ekipleri Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF temsilcisi tribünde uyuyakaldı.

MAÇ DEVAM EDERKEN BU DA OLDU!

Zongultak'taki Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan ve Düzcespor'un 1-0'lık galibiyetle üst tura çıktığı müsabakaya, sahadaki mücadeleden çok tribünden yansıyan bir görüntü damga vurdu. TFF temsilcisinin maç sürerken koltuğunda uyuduğu anlar gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "görevlinin sorumluluğunu yerine getirmediği" yorumunda bulundu.

TFF temsilcisinin, maç sırasında kaydedilen görüntsü.
Başlık ResmiTFF temsilcisinin, maç sırasında kaydedilen görüntsü.

Tek golü 86'ncı dakikada Berat Yavuz'un kaydettiği karşılaşmanın ardından hakemler, polis eşliğinde sahayı terk etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakemler, soyunma odasına böyle gitti.
Başlık ResmiMaçın bitiş düdüğüyle birlikte hakemler, soyunma odasına böyle gitti.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, X hesabından TFF temsilcisinin uyuyakaldığı anı paylaştı ve "Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı!" yorumunda bulundu.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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