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Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A

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Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A
Başlık ResmiFiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman

İtalya Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada ev sahibi Fiorentina, kötü gidişatını sona erdirerek puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Atalanta ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. Şimdi ise gözler ''Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?'' sorularının cevaplarında. İşte detaylar...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Fiorentina, 2026-2027 Serie A sezonunun ilk bölümünde beklentilerin uzağında kaldı. Geride kalan sekiz haftada yalnızca bir galibiyet elde eden Floransa ekibi, bir beraberlik ve altı mağlubiyetle toplam dört puan topladı. Atalanta, sezonun ilk sekiz haftasında üç galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla ligde 11. sırada bulunan Bergamo temsilcisi, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A
Başlık ResmiFiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A

FİORENTİNA-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fiorentina ile Atalanta arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A
Başlık ResmiFiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A

FİORENTİNA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Fiorentina-Atalanta karşılaşması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A
Başlık ResmiFiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A

FİORENTİNA-ATALANTA MAÇININ HAKEMİ KİM?

29 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Fiorentina-Atalanta karşılaşmasında Federico La Penna'nın hakem olarak görev yapacağı bildirildi. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Matteo Gariglio üstlenecek.

Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A
Başlık ResmiFiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? İtalya Serie A

FİORENTİNA-ATALANTA MUHTEMEL 11

Fiorentina: D. De Gea, A. Jiménez, R. Drăgușin, Viery, V. Valdepeñas, N. Fagioli, C. Ndour, C. Oulaï, F. Mastantuono, Beto, A. Njie.

Atalanta: M. Carnesecchi, D. Zappacosta, T. Kristensen, R. Obrić, L. Bernasconi, Éderson, G. Gaetano, E. Elmas, C. De Ketelaere, J. Rowe, N. Krstović.

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