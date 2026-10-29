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Kapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu

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Kapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu
Başlık ResmiKapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu

Kapadokya’da Göreme Açık Hava Müzesi girişinde çöken peribacası 3 kişinin hayatına mal oldu. Facianın ardından kimlikleri belirlenen hayatını kaybedenlerden ikisinin, temmuz ayında evlenen gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi.

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Olay, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Bölgedeki yağışlar sonrasında deforme olan bir peribacasında çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu
Başlık ResmiKapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu

Çalışmaları olay yerinde takip eden Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi. Vali Kök, "Şu ana kadar enkaz altından 2'si Türk, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 vatandaşımızı ölü olarak çıkarttık. 5 turist ise yaralı olarak bölgedeki hastanelere sevk edilerek hemen tedavilerine başlandı. 4 turistin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, 1 vatandaşımızın ise tedavisi devam ediyor. Devlet olarak tüm imkanlarımızı olay anından itibaren seferber ettik. Arama kurtarma çalışmaları da yine son dakikaya kadar devam edecek. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Kapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu
Başlık ResmiKapadokya’daki faciada acı detay! Hayatını kaybedenlerim kimlikleri belli oldu

YENİ EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yürütülen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkartılmasının arından gerçekleştirilen kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının temmuz ayında evlendiği, Sakarya'da yayın yapan bir basın kuruluşunda muhabir olarak çalışan Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Tuna olduğu öğrenildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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