Kapadokya’nın dünyaca ünlü peribacalarında meydana gelen faciada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olayın hemen ardından Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli’nin 2 ay önce çekmiş olduğu video gündeme damga vurdu. İçelli’nin, yıkılan peribacasının bulunduğu bölgede “Burası kafamıza düşebilir” diyerek tehlikeye dikkat çektiği ortaya çıktı.

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Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki yıkılan peribacasının bulunduğu bölgede aylar önce inceleme yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, olası tehlikeye dikkat çekti. Bölgedeki birçok yapının yıprandığını belirten İçelli, bu yapıların titiz bir çalışmayla ve doğaya uygun şekilde restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kapadokya'daki facia sonrası dikkat çeken detay! 'Burası kafamıza düşebilir' demişti

KAPADOKYA MİLYONLARCA YILDA OLUŞTU

Kapadokya’nın volkanizma ve farklılaşmış erozyon sonucunda oluştuğunu belirten İçelli, bölgenin jeolojik geçmişinin yaklaşık 9-10 milyon yıl öncesine dayandığını ifade etti. İklim dalgalanmaları, yüzey akışları, donma ve çözülme gibi süreçlerin bölgedeki şekillerin oluşumunda etkili olduğunu kaydetti.

Kapadokya'daki facia sonrası dikkat çeken detay! 'Burası kafamıza düşebilir' demişti

Bölgedeki meşhur oyukların bir bölümünün insan eliyle şekillendirilerek yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü belirten İçelli, doğal yollarla oluşan bu yapıların yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından kullanılmaya başlandığını anlattı.

Kapadokya'daki facia sonrası dikkat çeken detay! 'Burası kafamıza düşebilir' demişti

“BİR TEHLİKE VARSA BİZE ‘BEN GELİYORUM’ DİYOR”

Bölgedeki kaya yapılarının suya doydukça daha kolay akabilen ve şişebilen bir hâle geldiğini belirten İçelli, bu durumun gözenek basıncını artırarak yapıları ağırlaştırdığını söyledi. İçelli, ağırlaşmanın insan eliyle oyulmuş ve parçalanmış alanlarda deformasyonu artırdığını, yaşanan yıkımın da bu sürecin bir örneği olduğunu ifade etti.

Kapadokya'daki facia sonrası dikkat çeken detay! 'Burası kafamıza düşebilir' demişti

KAYA DÜŞMELERİ SONRASI TAHLİYE EDİLDİ!

İçelli, bölgenin 1950’li yılların ortalarına kadar aktif bir yaşam merkezi olarak kullanıldığını belirterek, bu tarihten sonra kaya düşmeleri ve çökmeler yaşanması üzerine insanların bölgeden tahliye edildiğini, alanın daha sonra açık hava müzesi olarak ziyarete açıldığını kaydetti.

Kapadokya'daki facia sonrası dikkat çeken detay! 'Burası kafamıza düşebilir' demişti

“2 AY ÖNCE ‘KAFAMIZA DÜŞEBİLİR’ DİYE VİDEO ÇEKTİM”

Yıkılan peribacasının bulunduğu bölgede yaklaşık 2 ay önce video çektiğini anlatan İçelli, “Burası kafamıza düşebilir” diyerek tehlikeye dikkat çektiğini söyledi. Bölgede yıkılan yapı gibi risk taşıyan birçok alan tespit ettiklerini belirten İçelli, bunların tek tek belirlenerek güçlendirilmesi ve doğaya uygun şekilde restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

İçelli, çok disiplinli bir çalışmayla bölgedeki yapıların yeniden turizme kazandırılabileceğini ifade ederek, “Bir tehlike varsa bize diyor ki; ‘Ben geliyorum.’ Yeter ki onun dilinden anlayın.” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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