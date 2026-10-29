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Iğdır'da Cumhuriyet konvoyuna bisikletiyle katıldı! Elinde Türk bayrağıyla pedal çevirdi

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Iğdır’da Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve 103 araçla başlayıp vatandaşların katılımıyla yaklaşık 1000 araçlık dev bir korteje dönüşen Cumhuriyet Konvoyu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte elindeki Türk bayrağıyla kilometrelerce pedal çevirerek konvoya bisikletiyle eşlik eden yaşlı bir vatandaş, Cumhuriyet coşkusunun her yaştan vatandaşı bir araya getirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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