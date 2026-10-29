Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Giriş: 29 Ekim, 2026 - 23:07 | Güncelleme: 29 Ekim, 2026 - 23:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmini yayımlandı. MGM uyarılarının ardından ''Bugün yağmur var mı?'' merak edilirken 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu da gündemde. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış ihtimali öne çıkarken büyük şehirlerdeki yağış durumu da merakla araştırılıyor. Peki,
bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri riskli alanlar arasında bulunuyor. Balıkesir'in batı kıyılarında, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ve Sivas'ın doğusunda da kuvvetli yağış görülebileceği bildiriliyor.
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
İSTANBUL HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 17 75 91
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
19 4,7 28,9 11,3 17,2 31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 17 69 86
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 5,6 26,3 11,3 17,4 01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13 20 71 90
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
21 2,5 24,5 11 17,9 02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 21 73 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 0 26,7 10,7 17,1 03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 18 87 94
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 3,3 27 11 17,3 ANKARA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 15 75 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 -2,4 23,2 4 14,7 31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 16 67 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 -2,2 23,2 3,9 15 01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 18 49 94
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 -3,2 23 4,1 15,7 02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 18 53 90
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 -7,4 24,4 3,7 15,3 03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 18 54 95
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 -6,5 22,8 3,8 14,9 İZMİR HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 21 59 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 6,9 27,3 11,9 20,6 31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 21 66 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 8 28,2 12,1 20,8 01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 22 66 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 6,3 28,3 11,7 20,6 02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 18 90 95
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 3,2 27,6 12,1 20,6 03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 20 74 94
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 2,6 27,6 11,7 20,3 ANTALYA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 23 57 93
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 4,9 27,6 12,3 23,2 31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 21 73 90
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8 6,1 31,3 11,9 23,3 01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 20 84 91
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7 8,3 33 11,9 23,5 02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17 19 89 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9 6,5 32,6 11,8 23,5 03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16 22 78 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15 6,8 31 11,7 23,2 BURSA HAVA DURUMU
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 18 74 96
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 1 28,2 7,2 17,7 31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 18 75 95
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4 0,2 28,5 7,7 17,9 01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11 20 73 94
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
5 1,2 28,5 7,3 18,4 02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14 22 65 93
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 -0,8 27,5 6,7 17,6 03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12 19 80 92
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6 -2,8 26,4 6,2 18,1
Yayın Tarihi
|
29 Ekim, 2026 - 23:07
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