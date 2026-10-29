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Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

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Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmini yayımlandı. MGM uyarılarının ardından ''Bugün yağmur var mı?'' merak edilirken 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu da gündemde. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış ihtimali öne çıkarken büyük şehirlerdeki yağış durumu da merakla araştırılıyor. Peki, bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri riskli alanlar arasında bulunuyor. Balıkesir'in batı kıyılarında, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ve Sivas'ın doğusunda da kuvvetli yağış görülebileceği bildiriliyor.

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14177591
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
194,728,911,317,2
31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12176986
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
165,626,311,317,4
01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
13207190
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
212,524,51117,9
02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15217396
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17026,710,717,1
03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14188794
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
113,3271117,3

ANKARA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8157596
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6-2,423,2414,7
31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
7166796
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6-2,223,23,915
01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8184994
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8-3,2234,115,7
02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9185390
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
9-7,424,43,715,3
03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
8185495
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12-6,522,83,814,9

İZMİR HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14215996
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
96,927,311,920,6
31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14216696
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
4828,212,120,8
01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14226696
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
96,328,311,720,6
02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15189095
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
163,227,612,120,6
03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
15207494
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
142,627,611,720,3

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14235793
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
114,927,612,323,2
31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17217390
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
86,131,311,923,3
01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17208491
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
78,33311,923,5
02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
17198996
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
96,532,611,823,5
03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
16227896
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
156,83111,723,2

BURSA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
30 Ekim Cuma
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14187496
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6128,27,217,7
31 Ekim Cumartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12187595
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
40,228,57,717,9
01 Kasım Pazar
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
11207394
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
51,228,57,318,4
02 Kasım Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
14226593
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6-0,827,56,717,6
03 Kasım Salı
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
12198092
Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
Başlık ResmiBugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu
6-2,826,46,218,1
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