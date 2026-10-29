Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava tahmini yayımlandı. MGM uyarılarının ardından ''Bugün yağmur var mı?'' merak edilirken 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu da gündemde. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Marmara, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış ihtimali öne çıkarken büyük şehirlerdeki yağış durumu da merakla araştırılıyor. Peki, bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu nasıl olacak?

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri riskli alanlar arasında bulunuyor. Balıkesir'in batı kıyılarında, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ve Sivas'ın doğusunda da kuvvetli yağış görülebileceği bildiriliyor.

Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 17 75 91 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 19 4,7 28,9 11,3 17,2 31 Ekim Cumartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 17 69 86 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 5,6 26,3 11,3 17,4 01 Kasım Pazar Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 13 20 71 90 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 21 2,5 24,5 11 17,9 02 Kasım Pazartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 21 73 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 0 26,7 10,7 17,1 03 Kasım Salı Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 18 87 94 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 3,3 27 11 17,3

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 15 75 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 -2,4 23,2 4 14,7 31 Ekim Cumartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 16 67 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 -2,2 23,2 3,9 15 01 Kasım Pazar Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 18 49 94 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 -3,2 23 4,1 15,7 02 Kasım Pazartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 18 53 90 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 -7,4 24,4 3,7 15,3 03 Kasım Salı Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 18 54 95 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 -6,5 22,8 3,8 14,9

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 21 59 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 6,9 27,3 11,9 20,6 31 Ekim Cumartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 21 66 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4 8 28,2 12,1 20,8 01 Kasım Pazar Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 22 66 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 6,3 28,3 11,7 20,6 02 Kasım Pazartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 18 90 95 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 3,2 27,6 12,1 20,6 03 Kasım Salı Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 20 74 94 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 2,6 27,6 11,7 20,3

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 23 57 93 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 4,9 27,6 12,3 23,2 31 Ekim Cumartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 21 73 90 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 8 6,1 31,3 11,9 23,3 01 Kasım Pazar Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 20 84 91 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 7 8,3 33 11,9 23,5 02 Kasım Pazartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 17 19 89 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 9 6,5 32,6 11,8 23,5 03 Kasım Salı Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 16 22 78 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 15 6,8 31 11,7 23,2

BURSA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 30 Ekim Cuma Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 18 74 96 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 1 28,2 7,2 17,7 31 Ekim Cumartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 18 75 95 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 4 0,2 28,5 7,7 17,9 01 Kasım Pazar Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 11 20 73 94 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 5 1,2 28,5 7,3 18,4 02 Kasım Pazartesi Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 14 22 65 93 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 -0,8 27,5 6,7 17,6 03 Kasım Salı Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 12 19 80 92 Bugün yağmur var mı? 30 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa hava durumu 6 -2,8 26,4 6,2 18,1

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