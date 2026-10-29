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X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

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X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu
Başlık ResmiX-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Sir Patrick Stewart’tan acı haber geldi. Star Trek ve X-Men serilerindeki unutulmaz rolleriyle milyonlarca hayranın hafızasında yer edinen usta oyuncu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Stewart’ın Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla mücadele ettiği öğrenildi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Patrick Stewart’ın ölüm haberini ailesi verdi. Yapılan açıklamada Stewart’ın 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles’taki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, oyuncunun Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla geçirdiği sürecin ardından öldüğü yer aldı.

X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu
Başlık ResmiX-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

KAPTAN JEAN-LUC PİCARD İLE HAFIZALARA KAZINDI

Patrick Stewart, özellikle Star Trek: The Next Generation dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. 1987-1994 yılları arasında yayımlanan dizide yedi sezon boyunca rol alan oyuncu, daha sonra aynı karakteri sinema filmlerinde ve Star Trek: Picard dizisinde de canlandırdı.

Stewart’ın kariyerindeki bir diğer önemli rol ise X-Men film serisindeki Profesör Charles Xavier karakteriydi. Usta oyuncu, bu rolle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve serinin yedi filminde yer aldı.

X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu
Başlık ResmiX-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

SHAKESPEARE TİYATROSUNDAN HOLLYWOOD’A UZANAN KARİYER

Patrick Stewart, yalnızca bilim kurgu ve fantastik film serilerindeki rolleriyle değil, tiyatro sahnesindeki başarılarıyla da tanınıyordu. Shakespeare eserlerinde canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken oyuncu, 1966 yılında Kraliyet Shakespeare Topluluğu’na katıldı ve yaklaşık 14 yıl boyunca toplulukla çalıştı.

X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu
Başlık ResmiX-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

Tiyatro kariyeri boyunca Macbeth ve Claudius gibi önemli karakterleri oynayan Stewart, Broadway ve West End sahnelerinde de rol aldı. 2008 yılında Macbeth oyunundaki performansıyla Tony Ödülü’ne aday gösterildi.

X-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu
Başlık ResmiX-Men'in profesörü hayatını kaybetti! Patrick Stewart'ın ölüm sebebi belli oldu

2010 YILINDA ŞÖVALYELİK UNVANI ALDI

Sanata ve tiyatroya katkıları nedeniyle 2010 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanına layık görülen Stewart, böylece Sir unvanını aldı. Oyuncu, kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında çok sayıda yapımda yer aldı.

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