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Sevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin 23. bölüm tarihi

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Sevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin 23. bölüm tarihi
Başlık ResmiSevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin 23. bölüm tarihi

Sevdiğim Sensin yeni bölüm tarihi, 29 Ekim Star TV yayın akışındaki değişikliğin ardından izleyicilerin gündeminde. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve 23. bölümün hangi tarihte ekrana geleceği araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin'in 23. bölümünün 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyordu. Yeni bölüm fragmanı ve bölümden fotoğraflar paylaşılmasına rağmen yayın saatine kısa süre kala programda değişikliğe gidildi. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler ise yayın tarihine ilişkin son durumu merak ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN NEDEN YOK?

Sevdiğim Sensin'in 23. bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan yayın akışı değişikliği sonucu bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün daha önce 29 Ekim Perşembe günü yayınlanması planlanmış, Star TV'nin resmi sitesinde 23. bölüm için tanıtım içerikleri de paylaşılmıştı. Ancak 29 Ekim öğleden sonra yayımlanan güncel bilgilere göre yeni bölüm son anda yayın programından çıkarıldı. Yayın akışına göre bu akşam dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

Sevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin 23. bölüm tarihi
Başlık ResmiSevdiğim Sensin neden yok, yeni bölüm ne zaman? Sevdiğim Sensin 23. bölüm tarihi

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin'in 23. bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümde Dicle'nin kaçırılmasının ardından Erkan'ın onu bulmaya çalışması ve yaşanan olayların ikilinin ilişkisini etkilemesi öne çıkacak.

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