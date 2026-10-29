Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi, diziyi perşembe akşamları takip eden izleyicilerin gündeminde. 29 Ekim Show TV yayın akışında dizinin yer almaması üzerine Muhtemel Aşk’ın neden yayınlanmadığı, final yapıp yapmadığı ve 20. bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor.

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Show TV’nin perşembe akşamları yayınlanan dizisi Muhtemel Aşk, 29 Ekim 2026 tarihli yayın akışında yer almadı. Son olarak 22 Ekim’de 19. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın planındaki değişikliğin nedenini ve dizinin ekrana dönüş tarihini merak ediyor.

MUHTEMEL AŞK NEDEN YOK?

Muhtemel Aşk’ın 20. bölümü 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı yayınlanmayacak. Show TV’nin Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel yayın akışı nedeniyle dizinin yeni bölümü bu haftalık ertelendi. Kanalın saat 20.00 kuşağında Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ekrana gelecek. Dizi son olarak 22 Ekim Perşembe günü 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPTI?

Muhtemel Aşk’ın final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, 29 Ekim’de yeni bölümün ekrana gelmemesi özel yayın nedeniyle oldu. Mevcut yayın planında yeni bölümün bir sonraki perşembe akşamı ekrana dönmesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk’ın 20. bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanında da bölümün gelecek hafta ekrana geleceği duyuruldu.

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