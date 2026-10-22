Leyla Feray kimdir, aslen nereli soruları, oyuncunun Muhtemel Aşk dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla yeniden gündeme geldi. Kader karakteriyle ekrana dönen Feray’ın yaşı, eğitim hayatı ve daha önce rol aldığı diziler merak ediliyor.

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Muhtemel Aşk dizisinde Kadir’in uzun süredir beklenen ikiz kardeşi Kader’i canlandıracak isim Leyla Feray oldu Son olarak 19. bölüm çekimleri devam eden yapımda hikayeye katılan Leyla Feray’ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

LEYLA FERAY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Annesi Lal Dedeoğlu, babası Cem Feray’dır. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan Feray, oyunculuk kariyerine 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle başladı. Ardından televizyon, sinema, dijital platform ve tiyatro projelerinde yer aldı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Ayşe Sultan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra Rise of Empires: Ottoman’da Hüma Hatun, Uyanış: Büyük Selçuklu’da Gevher Hatun, İkimizin Sırrı’nda Neva ve Camdaki Kız’da Pera karakterleriyle ekrana geldi. 2023 yılında Veda adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Mehpare karakteriyle YEKÜV tarafından verilen yılın en başarılı genç tiyatro oyuncusu ödülünü aldı.

Leyla Feray kimdir, aslen nereli? Leyla Feray oynadığı diziler

LEYLA FERAY OYNADIĞI DİZİLER

Muhtemel Aşk 2026

Camdaki Kız 2022

İkimizin Sırrı 2021

Uyanış: Büyük Selçuklu 2020-2021

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2016-2017

Üç Arkadaş 2014

Paşa Gönlüm 2014

Ben Onu Çok Sevdim 2013

İnternet

Rise of Empires: Ottoman 2020

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