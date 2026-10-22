Muhtemel Aşk dizisinde Kader karakterinin kim olduğu ve hangi oyuncu tarafından canlandırılacağı belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Ekin Koç'un oynadığı Kadir Emindağ'ın uzun süredir hikayeye katılması beklenen ikiz kardeşi için oyuncu seçimi tamamlandı. Yeni karakterin gelişiyle birlikte Emindağ ailesindeki ilişkilerin nasıl şekilleneceği gündeme geldi.

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Show TV'nin perşembe akşamları yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinde oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Kadir Emindağ'ın ikiz kardeşi Kader'in hikayeye katılması bekleniyor. İzleyiciler, Kader'in gelişiyle birlikte Kadir'in aile ilişkilerinde yaşanacak gelişmeleri ve karakterin ilk kez hangi bölümde görüneceğini araştırıyor.

MUHTEMEL AŞK KADER KİM?

Muhtemel Aşk dizisindeki Kader Emindağ, Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir Emindağ karakterinin ikiz kardeşidir. Dizinin hikayesinde uzun süredir adı geçen Kader'in oyuncu kadrosuna dahil olacağı açıklandı.

Muhtemel Aşk Kader kim, kim oynayacak? Oyuncusu belli oldu

Kader'in gelişi Emindağ ailesinin geçmişine ve kardeşler arasındaki ilişkiye yönelik merakı artırdı. Show TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanan dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken yapımcılığını Asena Bülbüloğlu yürütüyor. MF Yapım imzası taşıyan dizide Kader karakterinin hikayeye katılmasıyla birlikte oyuncu kadrosu da genişleyecek.

Muhtemel Aşk Kader kim, kim oynayacak? Oyuncusu belli oldu

MUHTEMEL AŞK KADER'İ KİM OYNUYOR?

Muhtemel Aşk dizisinde Kader Emindağ karakterini Leyla Feray canlandıracak. Daha önce farklı televizyon ve sinema projelerinde rol alan Leyla Feray, yeni yapımında Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir Emindağ'ın ikiz kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun bulunduğu dizide Feray'ın da kadroya dahil olmasıyla birlikte hikayed

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