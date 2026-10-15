Muhtemel Aşk'ın Ali'si Ayaz Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında?

Muhtemel Aşk dizisinde Ali karakterini canlandıran çocuk oyuncu Ayaz Küçükoğlu, son bölümlerde diziye dahil oldu. Dizideki performansının ardından Ayaz Küçükoğlu'nun yaşı, doğum tarihi ve daha önce rol aldığı yapımlar merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Muhtemel Aşk'ta Ali karakteri, özellikle son bölümlerde yaşanan gelişmelerle öne çıktı. Ali'nin aile geçmişine ilişkin sırların açığa çıkmaya başlamasıyla karakteri canlandıran Ayaz Küçükoğlu da izleyicilerin araştırdığı isimler arasına girdi. Çocuk oyuncunun ekran kariyerinde Muhtemel Aşk'ın yanı sıra farklı dizi ve reklam projeleri de bulunuyor.

MUHTEMEL AŞK ALİ KİM?

Muhtemel Aşk dizisindeki Ali karakterini Ahmet Ayaz Küçükoğlu canlandırıyor. Dizinin son bölümlerinde Ali'nin geçmişi ve ailesiyle ilgili gelişmeler hikayenin önemli başlıklarından biri haline geldi. 17. bölümde Ali'nin eline geçen DNA testi üzerinden Tolga'yla ilgili gerçeği fark etmesi ve düğün sırasında bunu dile getirmesi dizinin hikayesinde kırılma noktası oldu.

Muhtemel Aşkın Alisi Ayaz Küçükoğlu kimdir, kaç yaşında?

AYAZ KÜÇÜKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Ayaz Küçükoğlu, 11 Haziran 2020 doğumlu çocuk oyuncudur. 2026 yılı itibarıyla 6 yaşındadır. Çocuk oyuncunun ekran tecrübesi arasında Muhtemel Aşk, Sahtekarlar ve reklam projeleri yer alıyor.

Ayaz Küçükoğlu oynadığı diziler:

Muhtemel Aşk

Sahtekarlar

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala