29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi, öğrenciler ve veliler arasında 30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanan resmi tatilin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmeyeceği merak edilirken gözler ''Yarın okullar tatil mi, 30 Ekim tatil olacak mı?' sorularının cevaplarına ve eğitim kurumlarının çalışma takvimine çevrildi.

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Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanan resmi bayramlar arasında. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında tatil uygulaması, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe günü de sürüyor. Peki, yarın okullar tatil mi, 30 Ekim tatil olacak mı?

Yarın okullar tatil mi, 30 Ekim tatil olacak mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından öğrenciler, 30 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Şu an için yarın okulların tatil olacağına dair bir karar açıklanmadı. Bu nedenle okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.



Yarın okullar tatil mi, 30 Ekim tatil olacak mı?

30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama yapılmadığından dersler devam edecek. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle uygulanan tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim Perşembe günü devam etti. Tatilin hafta sonuyla birleştirilerek uzatıldığına dair açıklama duyurulmadı.



Yarın okullar tatil mi, 30 Ekim tatil olacak mı?

YARIN RESMİ TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü, Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, mevzuat gereği 28 Ekim saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim boyunca devam ediyor. Cuma günü için ek bir tatil kararı alınmadığından kamu kurum ve kuruluşlarının normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Bankalar ve diğer kurumlar da kendi çalışma takvimleri doğrultusunda hizmet verecek.

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