Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların Marmara Bölgesi’nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Son tahminlerine göre İstanbul’da yağmur gün boyunca sürecek, sıcaklık 14-17 derece arasında seyredecek. Hava durumu raporuna göre; aralarında İstanbul'un da bulunduğu toplam 29 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması istendi. Öte yandan yurt genelinde yağışlı havanın süreceğini ifade eden meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre; ülke genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 29 Ekim uyarısı: İstanbul dahil 29 ilde sağanak alarmı

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Bingöl, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Raporda, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı denildi.

Meteoroloji'den 29 Ekim uyarısı: İstanbul dahil 29 ilde sağanak alarmı

4 KENTTE TURUNCU KOD VERİLDİ

Hava olaylarının potansiyel tehlike ve can/mal kaybı riski taşıması nedeniyle risk seviyesinin yüksek olduğu 4 il için turuncu kodlu uyarı verildi:

Adana, Antalya, Mersin, Muğla

25 İL İÇİN SARI KOD

Öte yandan aralarında İstanbul'un da olduğu 25 il için ise sarı kodlu uyarı verildi:

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş.

Meteoroloji'den 29 Ekim uyarısı: İstanbul dahil 29 ilde sağanak alarmı

ORHAN ŞEN UYARDI: İSTANBUL'DA YAĞIŞ SÜRECEK

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde önümüzdeki hafta da yağışların süreceğini belirterek, "Bu hafta sıcaklığın düşmesinden kaynaklanan ve bu yağışlı, nemli havanın etkisiyle yağış biraz daha devam edecek ama kuvvetli yağış diyemeyiz" dedi.

Uzman isim, İstanbul'da da tablonun benzer olacağını vurgulayarak, "Aslında İstanbul’da yeryüzü suya doymuş vaziyette. Suya doymuş olduğu için de ne kadar yağmur yağarsa yağsın, önceki yağışın 4’te 1’i kadar bile yağacak olsa su baskını yapabilir demiştik ki bazı semtlerde su baskınları oldu. Önümüzdeki beş gün daha yağış devam edecek ama çok şiddetli değil. Sıcaklık 15 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın bu kadar düşmesinin nedeni balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıydı. Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birleşti" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 29 Ekim uyarısı: İstanbul dahil 29 ilde sağanak alarmı

İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur saat kaça kadar sürecek sorusu da meteorolojinin raporları ile cevap buldu.

Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre İstanbul'da yağış yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak.

03.00-06.00 arasında yağış beklenirken sıcaklığın 14 derece olması tahmin ediliyor. Sabah 06.00-09.00 arasında termometreler 16 dereceyi gösterecek ve yağış etkisini sürdürecek.

09.00-12.00 ile 12.00-15.00 saatleri arasında sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Buna rağmen yağışlı hava devam edecek.

Meteoroloji'den 29 Ekim uyarısı: İstanbul dahil 29 ilde sağanak alarmı

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de tablo değişmeyecek. 15.00-18.00 ve 18.00-21.00 arasında sıcaklık 16 derece seviyesinde kalırken gece 21.00-24.00 arasında 15 dereceye gerileyecek.

Saatlik tahmine göre İstanbul'da yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Megakentte gün boyunca yüksek nem de etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre nem oranı 03.00-06.00 saatlerinde yüzde 96'ya kadar çıkacak. Sabah saatlerinde yüzde 95 olan nem, öğle saatlerinde yüzde 88'e kadar gerilese de öğleden sonra yeniden yüzde 92 seviyelerine yükselecek.

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