TOGG T6X satış tarihi ve fiyatı, markanın yeni modelini takip eden kullanıcıların gündeminde. T10X ve T10F'nin ardından eklenecek T6X için satış takvimi, sipariş süreci ve beklenen fiyat aralığı araştırılıyor.

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Togg'un daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması hedeflenen yeni modeli T6X için hazırlıklar sürüyor. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin satış takvimi ve fiyat hedefiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TOGG T6X NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ekim ayında Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nde T6X çalışmalarını incelediklerini ve modelin gelecek yıl satışa sunulacağını açıkladı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamasına göre T6X için gelecek Haziran ayında talep toplanmaya başlanması planlanıyor.

TOGG T6X ne zaman satışa çıkacak, fiyatı kaç TL olacak?

TOGG T6X FİYATI KAÇ TL OLACAK?

T6X'in kesin satış fiyatı henüz resmi fiyat listesiyle açıklanmadı. Tosyalı, T6X'in T10X ve T10F'ye göre daha hesaplı olması için geliştirildiğini ve modelin rekabetçi bir fiyat seviyesinde satışa çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Aracın satışa çıkacağı Haziran 2027'ye kadar piyasa koşulları, maliyetler ve vergi düzenlemeleri fiyat üzerinde etkili olabilir. Togg'un ayrıca T6X için satın almayı kolaylaştıracak kampanya ve finansman seçenekleri üzerinde çalıştığı da açıklandı.

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