Togg, çift motorlu ve dört çeker T10F 4More modelini yollara çıkarıyor. Yüksek performans ve özgün tasarımı ile dikkat çeken T10F 4More, 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. Menzili 500 kilometre olan model 26.5 dakikalık hızlı şarj süresine sahip olacak.

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Togg, doğadan ilham alan özel serilerine Kehribar ile bir yenisini daha ekliyor. Kendine özgü rengi ve özel tasarım detaylarıyla Kehribar Serisi, T10F 4More’un güçlü ve dinamik karakterine yeni bir yorum getiriyor. Yüksek performansı estetik, teknoloji ve sürüş dinamizmiyle tamamlayan yeni seri, yedi farklı gövde rengi seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More'u Kehribar Serisi ile kullanıcılarla buluşturuyor. Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham alan seri, özel tasarım detaylarıyla T10F'in sportif çizgilerini ön plana çıkarıyor.

Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunulan Kehribar Serisi, ışığa göre değişen yansımalarıyla T10F 4More’un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

Çift motor, 4 çeker! Togg T10F 4More yollara çıkıyor: Kehribar serisi göz kamaştırıyor

DOĞADAN GELEN YENİ İLHAM KEHRİBAR

Togg’un özel seri yaklaşımının yeni üyesi Kehribar, adını milyonlarca yılda fosilleşen doğal reçineden alıyor. Volkanik kökenli obsidiyenin derin siyah tonlarını yansıtan Obsidiyen Serisi’nin ardından Kehribar, sıcak renkleri ve zarif detaylarıyla doğanın farklı bir yüzünü markanın tasarım dünyasına taşıyor. Anadolu’nun ruhunu ve zamanın izlerini taşıyan Kehribar, geleceğin teknolojisiyle buluşuyor.

Çift motor, 4 çeker! Togg T10F 4More yollara çıkıyor: Kehribar serisi göz kamaştırıyor

ÖZGÜN DETAYLARLA GÜÇLENEN SPORTİF TASARIM

T10F 4More Kehribar Serisi’nde özel detaylar, dış tasarımdaki sportif çizgileri belirginleştirerek bütüncül ve özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Jantlardan ön panjura, logodan yan aynalara ve cam çerçevelerine kadar tasarımın farklı noktalarında kullanılan Kehribar detayları, ışığın değişen etkisiyle farklı açılardan kendini gösteriyor. İç mekânda ise Artisyn kumaş ve kabartma desenli detaylara sahip koltuklar ile özel dekoratif yüzeyler, dış tasarımdaki renk ve malzeme uyumunu kabine taşıyor.

T10F 4MORE’UN GÜCÜNE KEHRİBAR DOKUNUŞU

Kehribar Serisi, kendine özgü tasarım ayrıntılarını T10F 4More’un üstün performansıyla bir araya getiriyor. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More, 320 kW (435 PS) güç ve 700 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,3 saniyede ulaşıyor. 89.6 kWh batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 500 kilometre menzil sunan model, 26.5 dakikalık hızlı şarj süresiyle de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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