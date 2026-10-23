Tesla sahipleri otomobillerini robotaksiye dönüştürebilecek: İlk tarih verildi

Tesla, müşterilerine ait otomobilleri robotaksi ağına katmak için tarih verdi. Araçların sürücüsüz yolcu taşıyabilmesi için şirketin belirlediği hizmet bölgelerinde çalışması ve filo yönetim sistemine bağlanması gerekecek.

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Tesla sahiplerinin kullanmadıkları zamanlarda otomobillerini yolcu taşıyarak gelir elde etmek için değerlendirmesi fikri yeniden gündemde. Şirketin 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, müşterilere ait ilk araçların robotaksi filosuna alınması için Nisan-Haziran 2027 dönemi işaret edildi.

Açıklamayı yapan Tesla’nın yapay zeka yöneticisi Ashok Elluswamy, başlangıçta bazı müşteri araçlarının sisteme katılmasının beklendiğini söyledi.

OTOMOBİLLER TESLA’NIN BELİRLEDİĞİ BÖLGELERDE ÇALIŞACAK

Planın en önemli koşulu, araçların nerede kullanılabileceği. Elluswamy’nin açıklamasına göre müşterilere ait Model Y gibi otomobillerin, Tesla’nın robotaksi hizmeti için tanımladığı coğrafi sınırlar ve filo yönetimi kapsamında çalışması gerekiyor.

Bu sınırlar, yazılımla belirlenen hizmet alanlarını ifade ediyor. Dolayısıyla sisteme katılan bir otomobilin ülkenin her yerinde sürücüsüz yolculuk yapabilmesi öngörülmüyor. İlk uygulama, Tesla’nın robotaksi operasyonunu yönettiği belirli bölgelerle sınırlı olacak.

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FSD V15 YAZILIMI ORTAK ALTYAPIYI OLUŞTURACAK

Elluswamy, Cybercab ile robotaksi olarak kullanılan Model Y’nin aynı sürüş yazılımından yararlandığını belirtti. Şirket, bu yazılımı FSD V15 sürümüyle müşteri araçlarına da ulaştırmayı planlıyor. Ancak robotaksi ağına katılım için yazılımın yanı sıra araçların operasyon sistemine entegrasyonu da gerekiyor.

Mevcut FSD ise sürücünün aktif gözetimini gerektirmeye devam ediyor. Tesla’nın resmi açıklamasına göre bu sistem, otomobili tamamen otonom hale getirmiyor ve sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle duyurulan gelecek planı, bugün FSD kullanan bir otomobilin sürücüsüz yolcu taşımaya hazır olduğu anlamına gelmiyor.

HER TESLA’NIN AĞA KATILMASI GARANTİ DEĞİL

Hangi model yıllarının ve donanım sürümlerinin programa kabul edileceği henüz ayrıntılı biçimde açıklanmış değil. Özellikle eski Model 3 ve Model Y’lerdeki işlem donanımının kapasitesi, sürücüsüz kullanım açısından belirleyici olacak.

Teknik yeterliliğin yanında yerel izinler ve sigorta koşullarının da çözülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Araç sahiplerine sunulacak gelir paylaşımı, katılım şartları ve işletme giderlerinin nasıl karşılanacağı konusunda da henüz açıklanmış kapsamlı bir paket bulunmuyor.

CYBERCAB TESLİMATLARI İÇİN DAHA ERKEN BİR HEDEF VAR

Tesla, müşterilerin mevcut otomobillerini ağa katma planının yanında, doğrudan sürücüsüz yolcu taşımak için geliştirdiği Cybercab’in satışına da hazırlanıyor.

Mühendislik yöneticisi Lars Moravy, ilk müşteri teslimatlarını 2026 bitmeden gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Başlangıçta sınırlı sayıda araçla ilerlenmesi, teslimat ve filo işletme deneyimi kazanıldıkça kapsamın büyütülmesi planlanıyor. Elon Musk ise Cybercab’lerin büyük bölümünün Tesla’ya ait olacağını ve şirketin ulaşım hizmetinde kullanılacağını belirtti.

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