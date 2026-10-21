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Teknoloji

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu

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Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu
Başlık ResmiTesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk, 2 dev şirketi birleştirmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Piyasa değeri açısından Tesla'nın yaklaşık 1.5 trilyon, SpaceX'in ise 2 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Elon Musk, en büyük iki şirketi olan Tesla ve SpaceX'i birleştirmeyi aktif olarak değerlendirdiğini duyurdu.

Finansal analiz toplantısında konuşan Musk, bu hamlenin büyük avantajlar sağlayabileceğini ancak ortaklığın kesinleşmediğini ve hissedar onayının gerektiğini belirtti.

Musk, "Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu" diye konuştu.

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu
Başlık ResmiTesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu

"KESİN OLACAK DÜŞÜNCESİ ABARTI"

Birleşme kesin olacak gibi bir varsayım yapılmaması gerektiğini dile getiren Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu
Başlık ResmiTesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu

SpaceX ile Tesla'nın birleşmesinin büyük bir değer oluşturacağına inandığının altını çizen Musk, yapay zeka, çip tasarımı, robotik, yörüngeye kütle taşıma gibi konulardaki işbirliğinden çok fazla kazanım sağlayabileceklerini anlattı.

Musk, "Dolayısıyla bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyorum, ama bu her iki şirketin özel komitelerine kalmış bir durum. Ortaya bir şey çıkarmaları ve ardından bunun hissedarların oyuna sunulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Tesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu
Başlık ResmiTesla ve SpaceX birleşebilir: Elon Musk duyurdu

ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU

SpaceX, son çeyrekte elde ettiği 4.4 milyar dolarlık kârla dikkat çekerken, yılın ilk dokuz aylık döneminde toplamda 1.1 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Starlink uydu internet hizmetleri ve bulut bilişim alanındaki gelirlerini artıran şirket, geçtiğimiz aylarda halka arz edilmişti.

Tesla ise elektrikli araç üretiminin yanı sıra son dönemde robotik teknolojilere ağırlık veriyor. Uzmanlar, iki şirketin güçlerini birleştirmesinin teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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