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Teknoloji

iPhone 18 için yeni görseller sızdı! İşte tasarımdaki değişim

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iPhone 18 için yeni görseller sızdı! İşte tasarımdaki değişim
Başlık ResmiiPhone 18 için yeni görseller sızdı! İşte tasarımdaki değişim

Standart iPhone 18’e ait olduğu iddia edilen görseller, arka yüzeyde geniş bir kamera adasına işaret ediyor. Telefonun 2027 ilkbaharında tanıtılması bekleniyor.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Apple’ın standart iPhone 18 modeli, internette paylaşılan yeni görsellerle gündeme geldi. Tasarımda en belirgin değişiklik, arka kameraları çevreleyen bölümde görülüyor. Telefonun üst kısmına yatay biçimde yayılan geniş kamera adası, standart modeli görünüm açısından Pro ailesine yaklaştırıyor.

KAMERA ADASI GENİŞLİYOR, İKİLİ YERLEŞİM KORUNUYOR

Paylaşılan görsellerde iPhone 17’nin dar ve dikey kamera bölümünün yerini daha geniş bir yapı alıyor. İki kamera yine üst üste konumlandırılıyor ancak bunları çevreleyen alan telefonun arka yüzeyinde yatay olarak uzanıyor. Flaş ve diğer bileşenler de aynı bölümün içine yerleştiriliyor.

Telefon gümüş, pembe ve koyu mavi renklerle gösteriliyor. Bu seçeneklerin Apple’ın satışa sunacağı renkler olduğuna ilişkin bir doğrulama yok.

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İKİ ADET 48 MEGAPİKSEL KAMERA BEKLENTİSİ

Son haberlerde standart iPhone 18’in 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla geleceği öne sürülüyor. Ayrı bir telefoto kameranın bulunması ise beklenmiyor.

Dolayısıyla kamera adasının büyümesi, tek başına üçüncü bir kamera veya yeni bir optik yakınlaştırma sistemi eklendiği anlamına gelmiyor. Ön kamera için paylaşılan son iddia da 18 megapiksel çözünürlüğe işaret ediyor.

A20 İŞLEMCİ GÜNDEMDE, BELLEK KONUSUNDA İDDİALAR FARKLI

iPhone 18’in A20 işlemciyle gelmesi beklenirken, başlangıç depolamasının 256 GB olacağı ileri sürülüyor. Apple’ın C2 modemi, iOS 27 ve IP68 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık da son haberlerde yer alan diğer ayrıntılar arasında.

Bellek kapasitesinde ise kaynaklar aynı noktada buluşmuyor. Son paylaşımlarda 9 GB RAM’den söz ediliyor.

STANDART MODEL İÇİN 2027 İLKBAHARI İŞARET EDİLİYOR

iPhone 18’e ilişkin beklentilerin bir diğer odağı tanıtım takvimi. Haberlerde standart modelin 2027 ilkbaharında piyasaya çıkacağı, üretimin ise Kasım ayının sonlarına doğru başlayabileceği belirtiliyor.

Bu takvim gerçekleşirse standart iPhone’u bekleyen kullanıcılar, Pro modellerinden daha sonraki bir dönemde yeni cihazla buluşacak.

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