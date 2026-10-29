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Yaşam

3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama

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3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama
Başlık Resmi3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

‘7.4 büyüklüğünde deprem üretebilir’ uyarısı yapılan Malatya-Ovacık fayının 3 yıl 8 aydır büyük deprem üretmediğini belirten Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş “Çünkü 3.0-3.5 milyon yıl önce aktivitesini yitirdi” dedi. Demirtaş "Birilerine kalsa 6 Şubat 2023'ü izleyen haftada 7.4 deprem üretecekti" diyerek, 7.4'lük uyarıyı eleştirdi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Malatya-Ovacık fayı hakkında yeni açıklamalar yaparak, 7.4 büyüklüğündeki deprem uyarılarına atıfta bulundu.

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"3 YIL 8 AYDIR ÜRETMEDİ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yağan Ramazan Demirtaş, “Malatya-Ovacık fayı 6 Şubat 2023 depremlerinden itibaren 3 yıl 8 aydır 7.4 büyüklüğündeki depremi üretmedi” dedi ve sebebini açıkladı.

3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama
Başlık Resmi3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama

3 MİLYON YIL ÖNCE AKTİVİTESİNİ YİTİRDİ

Demirtaş, Malatya-Ovacık fayının 3-3.5 milyon yıl önce aktivitesini yitirdiğini belirtti. Paylaşımının devamında “Birilerine kalsaydı, 6 Şubat 2023'ü izleyen haftada 7.4 #deprem üretecekti” diye vurguladı. Demirtaş'ın bu açıklaması, Prof. Dr. Naci Görür’ün geçmişteki 7.4 büyüklüğündeki uyarısını hatırlattı.

3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama
Başlık Resmi3 milyon yıldır aktif değil! 7.4’lük deprem beklenen fay için uzman isimden kritik açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, daha önceki açıklamalarında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya Fayı ve Ovacık Fayı üzerinde enerji birikmiş olabileceğini belirtmişti.

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş
Başlık ResmiPaleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş

Bu hatların stres transferi nedeniyle dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çeken Görür “Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. 2018 J Seismol yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek” diyerek uyarmıştı.

MARMARA AÇIKLAMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, geçtiğimiz günlerde ise Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’ü “Depremin eli kulağında, Marmara’da 7.2 ve 7.5 civarında bir deprem bekliyoruz” açıklaması nedeniyle eleştirmişti.

Görür’ün açıklamalarını ‘gündemde kalma çabası’ olarak değerlendiren Demirtaş “Etik ve doğru değil. Eğer Marmara'da yaklaşan bir tehlike varsa, bu açıklama Bakanlık tarafından yapılır” demişti.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür
Başlık ResmiYerbilimci Prof. Dr. Naci Görür

“7.6 OLSAYDI NE YAPARDIK?”

Demirtaş “Bir birim düşürmüş mü? 1999 depremlerinden sonra Marmara boydan boya kırılacak, M 8.0 büyüklüğünde deprem olacak. 2016'da fayın boyu 50km, M7.0'nın altında olacak. 2025 Min. 7.2, maksimum 7.6 olacak. Şimdi M7.5'a düşürmüş. Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?” demişti.

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