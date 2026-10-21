Uzmanlar arasında ‘İstanbul depremi’ çatlağı! Ramazan Demirtaş, Naci Görür’ü topa tuttu: 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?

Prof. Dr. Naci Görür’ün “Depremin eli kulağında, Marmara’da 7.2 ve 7.5 civarında bir deprem bekliyoruz. Büyük bir yıkım ve ölü sayısı yüksek olabilir" açıklamasına tepki gösteren Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş “Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık? 27 yıldır depremin eli kulağında” dedi. Görür’ün açıklamalarını ‘gündemde kalma çabası’ olarak değerlendiren Demirtaş “Etik ve doğru değil. Eğer Marmara'da yaklaşan bir tehlike varsa, bu açıklama Bakanlık tarafından yapılır” dedi.

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Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün “Marmara’da 7.2 ve 7.5 civarında bir deprem bekliyoruz. Büyük bir yıkım ve ölü sayısı yüksek olabilir" açıklamasına tepki gösterdi.

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“7.5 OLACAKMIŞ, 7.6 OLSAYDI NE YAPARDIK?”

Demirtaş, Görür’ün açıklamasına “Bir birim düşürmüş mü? 1999 depremlerinden sonra Marmara boydan boya kırılacak, M 8.0 büyüklüğünde deprem olacak. 2016'da fayın boyu 50km, M7.0'nın altında olacak. 2025 Min. 7.2, maksimum 7.6 olacak. Şimdi M7.5'a düşürmüş. Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?” diyerek Görür’e seslendi.

“DEPREM BİLİMİNDE KARŞILIĞI YOK”

Marmara'da büyük deprem gerçeğinin olduğunu her zaman söylediklerini vurgulayan Dr. Ramazan Demirtaş “Ancak deprem tekrarlanma aralığı dolmadığı sürece, toplumu tedirgin eden, korku psikolojisine ve çok ciddi travmalara yol açan yukarıda söylediği açıklamaların deprem biliminde karşılığı bulunmamaktadır” dedi.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür

“GÜNDEMDE KALMA ÇABASI”

“Her deprem sonrası "Marmara'da deprem eli kulağında, bardağı taşıran son damla, 1/8 otomobil lastiği basıncı Marmara depremini tetikler" cümlesinin deprem riski azaltma ya da deprem dirençli kentler konusunda hiçbir katkısı yok” diye vurgulayan Demirtaş, bu açıklamaları ‘gündemde kalma’ çabası olarak değerlendirdi.

Uzmanlar arasında ‘İstanbul depremi’ çatlağı! Ramazan Demirtaş, Naci Görür’ü topa tuttu: 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?

“ETİK VE DOĞRU DEĞİL”

Demirtaş, Görür’ün açıklamalarına karşı tepkisini şöyle sürdürdü:

27 yıldır Marmara'da deprem eli kulağında; 600 bin bina yıkılır, 2.5 milyon insan enkaz altında kalır, Marmara dizüstü çöker, ekonomi çöker, bağımsızlık gider gibi açıklama yetkisi ve görevi olmayan birinin kurgu türü açıklamaları kamuoyuna açık yapması etik ve doğru değil.

“RİSK VARSA BAKANLIK AÇIKLAR”

Marmara'da çok yaklaşan bir tehlike ve riskin olması durumunda açıklamanın Bakanlık ya da kurum tarafından yapılacağını belirten Demirtaş “Kısa-orta-uzun vadeli gerekli önlemler alınır; risk azaltma çalışmaları yapılır ve tehdit altında olan yerleşim yerleri depreme dirençli hale getirilir” dedi.

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

İstanbul’da büyük deprem senaryolarına ilişkin Yeniçağ gazetesinden Baran Yalçın’a açıklamalarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7.2 ile 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini belirterek "Altyapısı hazır olmayan yerler sığınak olmaz. Büyük bir yıkım ve ölü sayısı yüksek olabilir" demişti.

Uzmanlar arasında ‘İstanbul depremi’ çatlağı! Ramazan Demirtaş, Naci Görür’ü topa tuttu: 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık?

Görür’ün açıklamalarında şu ifadeler yer almıştı:

Şimdi yakın zamanda derken tabii zamanını bilmiyoruz ama yapılan çalışmalara göre 30 sene içerisinde deprem olma olasılığı son duruma göre yüzde 48 civarında oluyor. Şimdi öyle olunca 30 yıl geçti, yani çok büyük bir kısmı geçti. Kalan artı eksi bunun belli miktarı var. Yani neresinden baksan yakın diyebileceğimiz bir zamanda bu depremi bekliyoruz. Buna Kartal Adalar fayı, Kumburgaz fayı, Tekirdağ fayı dahil. Deprem üretecek Marmara Denizi'nin içerisinde kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan fay sistemidir. Büyüklük olarak da 7.2 ve 7.5 civarında bir deprem bekliyoruz.

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