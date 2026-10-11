Prof. Dr. Osman Bektaş, Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 ve 2,9 büyüklüğündeki depremlerin Marmara’daki faylarda 'yavaş kayma' olasılığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Marmara Denizi Yalova açıklarında dün gece yaşanan 3,5 ve bugün kaydedilen 2,9 büyüklüğündeki sarsıntılar bölgede büyük endişeye neden olurken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bektaş, Alman bir araştırma ekibinin 2019 yılında yayımladığı çalışmada, 2016’daki 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında gözlenen mikrodeprem aktivitesinin Çınarcık Fayı’ndaki yavaş kaymayla ilişkilendirildiğini aktardı.

Yalova depremlerinde Çınarcık Fayı için kritik ayrıntı: Osman Bektaş, 50 günlük o süreci hatırlattı

“YAVAŞ KAYMA” OLASILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

2016 yılındaki deprem çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca devam eden deformasyon sinyaline işaret eden Bektaş, 2026’da gözlenen mikrodeprem etkinliğinin de Marmara’daki fayların sürünme davranışı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bektaş’a göre, Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 ve 2,9 büyüklüğündeki depremler, fayların yavaş kayma davranışı gösteriyor olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Ancak bu değerlendirme, söz konusu depremlerin kesin olarak yavaş kaymadan kaynaklandığının kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Yalova depremlerinde Çınarcık Fayı için kritik ayrıntı: Osman Bektaş, 50 günlük o süreci hatırlattı

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Bektaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir.

Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"

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