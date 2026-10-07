Denizli'de meydana gelen depremler sonrası uzman isim Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Bölgede yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Bektaş, Girit–Rodos–Batı Ege–Uşak hattına vurgu yaparak 'deprem tümörü' uyarısında bulundu.

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Denizli'de peş peşe yaşanan depremler, gözleri yeniden sarsıntılar ile gündemde olan bölgeye çevirdi.

Merkez üssü Honaz olan 3.9 ve 3.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzman isim kritik açıklamalarda bulundu.

'Deprem tümörü' diyerek uyardı! Denizli'deki hareketlilik sonrası çarpıcı sözler

DEPREM TÜMÖRÜNE UZANAN HAT

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit–Rodos–Batı Ege–Uşak hattına vurgu yaparak "Deprem tümörüne uzanan hareketli fay zonu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş

BÖLGEDE ART ARDA SARSINTILAR

Bektaş, "İki gün önce Girit’te M4,4 ile başlayan aktivite, bugün kuzeydoğuya, Rodos–Datça yönüne doğru M4,1 ve M4,2 depremleriyle devam ediyor" dedi.

'Deprem tümörü' diyerek uyardı! Denizli'deki hareketlilik sonrası çarpıcı sözler

"KÜÇÜK DEPREM KÜMESİ OLMAYABİLİR"

Söz konusu sismik zonun daha kuzeyde, 1970-2025 arasında zamanla büyüyen Uşak deprem tümörüyle bağlantılı olmasının dikkat çekici olduğunun altını çizen Bektaş, "Uşak çevresinde bu dönemde 6 adet M6–7+ deprem meydana gelmesi, bölgenin yalnızca küçük bir deprem kümesi olmadığını düşündürüyor" sözlerine yer verdi.

'HAREKETLİ KORİDOR' UYARISI

Girit–Rodos–Batı Ege–Uşak hattına dair değerlendirmelerde bulunan Bektaş, "Bölgesel deformasyonun hareketli bir koridoru olabilir" ifadelerini kullandı.

Bektaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bölge için şu açıklamalarda bulundu:

Girit'ten Denizli'ye dikkat çeken sismik dizilim.

Dizilim şu şekilde: Girit M4,4 → Rodos/Datça M4,4–4,2 → Denizli–Honaz M4–3,8.

Özellikle Honaz’da yaklaşık 30 dakika arayla meydana gelen iki M4–3,8 deprem ( Kandilli) dikkat çekiyor.

Bu tablo, Girit–Rodos–Batı Anadolu–Uşak/Denizli hattında ortak bir deformasyon zonu olasılığını güçlendiriyor.

Bu dizinin kuzeydoğu ucunda Denizli'nindevreye girmesi dikkat çekici.

Çünkü Honaz–Denizli, zaman içinde genişleyen Uşak deprem kümesinin güneydoğu devamı üzerindedir.

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