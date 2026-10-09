Artık depremi beklemeden çöküyorlar! Pazarlıklar bitmiyor binalar beklemiyor

İstanbul’da 39 yıllık 7 katlı binanın çökmesi, kentsel dönüşümübir kez daha gözler önüne serdi. Dev hibe ve desteklere rağmen dönüşün ağır aksak ilerlemesinin sebeplerinin başında bazı ev sahiplerinin inadı yer alıyor. “Bir daireye karşılık iki daire” veya daha büyük m² talepleri süreci tıkıyor.

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İstanbul sadece beklenen büyük depremi değil, felaket gelmeden çöken binalara karşı da yarışıyor. Maltepe Cevizli’de sabaha karşı yaşanan olay bunun son örneği oldu. 1987 yılında inşa edilen 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Kendiliğinden çöken binalara eklenen Doğu Sokağı faciası kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul’daki bir milyon 165 bin 526 yapının yüzde 70’inin 2000 yılı öncesi inşa edildiği belirtilerek, bina yaşının tek başına risk anlamına gelmediği, teknik niteliklerinin belirleyici olduğu vurgulanıyor. İstanbul’da son yıllarda Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Fatih başta olmak üzere farklı ilçelerde binaların çöktüğü olaylar, ekonomik ömrünü tamamlamış ve risk taşıyan yapıların bekletilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ortaya koyuyor.

ÖLÜMCÜL HESAP

Devlet ise dönüşüm sürecini hızlandırmak için kapsamlı destek modellerini sürdürüyor. İstanbul’da 2012’den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine ulaştı. Bunun yanında “Yarısı Bizden” kampanyası da genişletildi. Kampanya kapsamında konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Kampanyanın süresi de 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldı. Yüksek İnşaat Mühendisi Harun Demir, “Kentsel dönüşümde en büyük sorunlardan biri, bazı maliklerin mevcut haklarının üzerinde beklentiye girmesi. Özellikle ‘Bir dairem vardı, iki daire istiyorum’ veya daha büyük metrekare talebi gibi istekler... Bina riskliyse öncelik, ekonomik pazarlığı yıllarca sürdürmek değil, yapıyı bir an önce güvenli hâle getirmek olmalı” diye konuştu.

İstanbul’da müteahhitlik yapan Ahmet Solakoğlu ise “Bazı projelerde maliklerin ‘bir daireme karşılık iki daire’, daha büyük metrekare veya ilave ödeme talepleriyle gelmesi hesabı tamamen değiştiriyor. Dönüşümün amacı rant elde etmek değil, riskli binayı yıkıp güvenli yapıyı bir an önce teslim etmek olmalı” dedi.

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