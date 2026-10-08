İstanbul Maltepe’de 7 katlı bir binanın 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkazdan 8 kişi sağ çıkarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Çökmenin ardından çevredeki 4 bina tedbir amacıyla mühürlendi.

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Maltepe'de sabah saatlerinde 3 katı çöken 7 katlı binanın yıkım çalışmaları kontrollü şekilde devam ederken, binanın çevresindeki 4 bina tedbir amaçlı mühürlendi.



Maltepe’de panik büyüyor! 2 kişi hayatını kaybetmişti, çevredeki binalar mühürlendi

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

Maltepe’de panik büyüyor! 2 kişi hayatını kaybetmişti, çevredeki binalar mühürlendi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Maltepe’de panik büyüyor! 2 kişi hayatını kaybetmişti, çevredeki binalar mühürlendi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın çevresindeki 4 bina da tedbir amaçlı mühürlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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