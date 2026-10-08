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Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkazdan 6 kişi sağ olarak çıkarılırken, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan binanın çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, bu sabah 05.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Başlık ResmiMaltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

6 KİŞİ ARANIYOR

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından 6 kişi sağ çıkarıldı, kalan 6 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Başlık ResmiMaltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binanın çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda, sokağın bir anda toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.

Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Başlık ResmiMaltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada!
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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