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İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

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İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!
Başlık Resmiİstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binaya ilişkin bir canlı yayında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, "80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak." ifadelerini kullandı

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İstanbul Maltepe'de sabahın erken saatlerinde çöken ve 6 kişinin enkazda kaldığı 7 katlı binaya ilişkin ilginç detayı, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen açıkladı.

ÜST İKİ KATI KAÇAK

NTV canlı yayınına katılan Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Çöken binayla ilgili daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."

İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!
Başlık Resmiİstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

NE OLMUŞTU?

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!
Başlık Resmiİstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

6 KİŞİ KURTARILDI

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!
Başlık Resmiİstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

BİNA TAMAMEN ÇÖKEBİLİR

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi. Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor. Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!
Başlık Resmiİstanbul Maltepe'de çöken binada korkunç detay: Üst iki katı kaçak!

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 05.40 sıralarında Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında çok sayıda kişi var

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Maltepe
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