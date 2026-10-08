Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokakta bulunan bir binada çökme meydana geldi. Mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği, binanın ilk 3 katında çökme olduğunu vurgulayarak, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
EKİPLER BÖGEDE
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÜST KATLAR TAHLİYE EDİLDİ, ALT KATLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yer alan binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüye ulaşıldı.
İşte binanın faciadan önceki hali: