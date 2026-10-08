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Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı

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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokakta bulunan bir binada çökme meydana geldi. Mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği, binanın ilk 3 katında çökme olduğunu vurgulayarak, ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

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Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Maltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Başlık ResmiMaltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı

EKİPLER BÖGEDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜST KATLAR TAHLİYE EDİLDİ, ALT KATLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Maltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Başlık ResmiMaltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Maltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Başlık ResmiMaltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı

ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yer alan binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüye ulaşıldı.

İşte binanın faciadan önceki hali:

Maltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Başlık ResmiMaltepede 6 katlı bina çöktü! Mahsur kalanlar için tahliye çalışmaları başladı
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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