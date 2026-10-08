Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi
Maltepe'de çöken binanın faciadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, son 2 katının kaçak olduğu belirtilen binanın girişindeki kolonların yıkılmak üzere olduğu görüldü.
İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
10 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Enkaz altında kalan 14 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 10'u sağ olarak çıkarıldı. Diğer 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binanın çevresi çökme riskine karşı boşaltılırken, binanın 1987 yılında inşa edildiği belirtildi.
ÜST KATLARI KAÇAK
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, şu ifadeleri kullandı:
"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."
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ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanların görüntüsü hayretler içerisinde bıraktı.
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HARAP KOLONLAR FACİAYA DAVETİYE ÇIKARMIŞ
Öte yandan çöken binanın girişinde yer alan taşıyıcı kolonların harap olmuş halleri hayretler içinde bıraktı.
Kolonların demirlerinin, betonların dökülmesi ile beraber dışarı çıkması dikkat çekti.
İşte çöken binanın son yıllardaki görüntüleri: