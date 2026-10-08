Maltepe'de çöken binanın faciadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde, son 2 katının kaçak olduğu belirtilen binanın girişindeki kolonların yıkılmak üzere olduğu görüldü.

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi

10 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan 14 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 10'u sağ olarak çıkarıldı. Diğer 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Binanın çevresi çökme riskine karşı boşaltılırken, binanın 1987 yılında inşa edildiği belirtildi.

Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi

ÜST KATLARI KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Köymen, binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu açıkladı. Köymen, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak."

Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi

ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çökme yaşanan binanın önceki görüntüleri ortaya çıktı. Binanın girişinde bulunan kolanların görüntüsü hayretler içerisinde bıraktı.

Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi

HARAP KOLONLAR FACİAYA DAVETİYE ÇIKARMIŞ

Öte yandan çöken binanın girişinde yer alan taşıyıcı kolonların harap olmuş halleri hayretler içinde bıraktı.

Kolonların demirlerinin, betonların dökülmesi ile beraber dışarı çıkması dikkat çekti.

İşte çöken binanın son yıllardaki görüntüleri:

Binanın 2014 yılındaki hali

Binanın 2015 yılındaki hali

Binanın 2020 yılındaki hali

Binanın 2022 yılındaki hali

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