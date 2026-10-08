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Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu

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Maltepe’de çöken 7 katlı binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, konuştu. Gürpınar “Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık, binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.

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İstanbul'un tüm ilçelerinde dayanıksız ve riskli binalar için yürütülen kentsel dönüşüm projeleri devam ederken, Maltepe'de çöken bina yürekleri ağza getirdi. Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirlenen Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yer alan 7 katlı bina sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çöktü. 7 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken, göçük altında kalan 14 kişiden 8'i sağ olarak kurtarılırdı, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

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Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu
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“KOMŞULARIMIZ ÇATIR ÇATIR SES DUYUYORDU”

Çöken binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, konuştu. Gürpınar "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık, binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.

Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu
Başlık ResmiMaltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu

NELER OLDU?

Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu
Başlık ResmiMaltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu
Başlık ResmiMaltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş konuştu: Binamız çatlaktı, komşularımız çatır çatır ses duyuyordu
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Facia geliyorum demiş! Maltepe'de çöken binanın 'harap kolonları' böyle görüntülendi

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

İhmal zinciri faciayla sonuçlandı: İstanbul Maltepe'de 1987 yılında inşa edilen ve iskan alındıktan sonra üst iki katı kaçak olarak çıktığı belirlenen 7 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Girişteki harap taşıyıcı kolonları ve çatlak uyarısına rağmen kentsel dönüşüm süreci tamamlanamayan yapının enkazında 2 kişi hayatını kaybetti.
Başlık Resmiİhmal zinciri faciayla sonuçlandı: İstanbul Maltepe'de 1987 yılında inşa edilen ve iskan alındıktan sonra üst iki katı kaçak olarak çıktığı belirlenen 7 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Girişteki harap taşıyıcı kolonları ve çatlak uyarısına rağmen kentsel dönüşüm süreci tamamlanamayan yapının enkazında 2 kişi hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İstanbul Valiliği, arama- kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu şöyle açıkladı:

Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Maltepe
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