Maltepe'de bina çöktü, İstanbul'daki tehlike yeniden gündemde! 1.238 bina için kritik tespit

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesi, megakentteki riskli yapı stokunu yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hızlı tarama çalışmalarında 18 bin 800 binanın yüksek ve çok yüksek riskli olduğu belirlenirken, daha önce 318 binanın kendiliğinden çökme tehlikesi taşıdığı, 1.238 binanın ise deprem güvenliğinin sıfır olduğu açıklanmıştı. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin ardından yoğunlaşan bina tarama başvurularının son dönemde ciddi şekilde azaldığı ortaya çıktı.

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İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremi öncesinde yapı güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi dikkatleri bir kez daha riskli yapılara çevirdi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 1987 yılında inşa edilen 7 katlı binanın ilk üç katı, sabah saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Enkazdan şimdiye kadar 10 kişinin sağ çıkarıldığını bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Maltepede bina çöktü, İstanbuldaki tehlike yeniden gündemde! 1.238 bina için kritik tespit

İSTANBUL'DA 18 BİN 800 BİNA YÜKSEK RİSKLİ

Maltepe'deki olayın ardından İstanbul'un yapı stokuna ilişkin daha önce açıklanan veriler yeniden gündeme geldi.

İBB'nin hızlı tarama çalışmaları kapsamında Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 170 bin başvuru alındı. Başvurular sonucunda 40 bin binada inceleme gerçekleştirilirken, 1999 yılı öncesinde inşa edilen 18 bin 800 binanın yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunduğu belirlendi.

İBB'nin Şubat 2025'te açıkladığı ayrıntılı risk sınıflandırmasında ise 318 binanın kendiliğinden çökme tehlikesi taşıdığı, 1.238 binanın deprem güvenliğinin sıfır olarak değerlendirildiği bildirildi. Bu yapıların tahliye ve dönüşüm süreçlerinin başlatılması için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Maltepede bina çöktü, İstanbuldaki tehlike yeniden gündemde! 1.238 bina için kritik tespit

DEPREM UNUTULDU, BAŞVURULAR AZALDI

İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'da bina güvenliği için yapılan başvuruların büyük ölçüde arttığını, ancak zamanla ilginin azaldığını açıkladı.

NTV'ye konuşan Yün, depremlerin ardından on binlerce kişinin binalarını kontrol ettirmek istediğini belirtirken, son dönemde aylık başvuru sayısının 500-600 seviyelerine kadar gerilediğini aktardı.

Kentteki riskli yapıların dönüşümünün önemine dikkat çeken Yün, hızlı tarama sonuçları doğrultusunda yaklaşık 3 bin binada resmî işlemlerin başlatıldığını ve tahliye süreçlerine geçildiğini söyledi.

Maltepede bina çöktü, İstanbuldaki tehlike yeniden gündemde! 1.238 bina için kritik tespit

EN RİSKLİ YAPILAR DÖRT İLÇEDE YOĞUNLAŞIYOR

İBB'nin incelemelerine göre yüksek risk taşıyan yapıların yoğunlaştığı ilçeler arasında Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler öne çıkıyor.

Özellikle 1999 Marmara depreminden önce inşa edilen binaların güvenliği tartışılırken, Maltepe'de 39 yıllık bir binanın deprem yaşanmadan çökmesi, yapıların mevcut durumunun belirlenmesi ve riskli binaların dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini yeniden ortaya koydu.

Öte yandan Maltepe'de çöken binanın daha önce İBB'nin hızlı tarama çalışmalarında incelenip incelenmediğine ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yapının çökme nedeni ise başlatılan teknik ve adli incelemeler sonucunda netleşecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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