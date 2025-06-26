KPSS A Grubu meslekleri! KPSS A ile nerelere atanılabilir?

2025 KPSS A Grubu sınavına başvuruların başlamasıyla lisans 4. sınıf ve mezunlar için geri sayım başladı. 7-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak KPSS A grubu meslekleri gündeme geldi. Adaylar KPSS A sınavına girebilecek öğrencileri ve atanacakları kadroları merak ediyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS A Grubu sınavı için başvurular, 26 Haziran itibarıyla başladı. 10 Temmuz'a kadar devam edecek başvuru sürecinde sınava girecek aday öğrenciler KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, kimler sınava girebilir ve atanma koşulları araştırılıyor.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

KPSS A Grubu, kamu sektöründe “kariyer meslekleri” olarak bilinen pozisyonlara atanmak isteyen adaylar için düzenlenen bir sınavdır. Bu meslekler arasında müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı ve kaymakam adaylığı gibi prestijli kadrolar yer alıyor. Adaylar, KPSS A Grubu sınavında aldıkları puanların ardından çeşitli kamu kurumlarının açtığı sınavlara ve mülakatlara katılıyor.

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı gibi kadrolar, KPSS A Grubu üzerinden alım yapıyor. Bu meslekler, uzmanlık odaklı programlar arasında yer alıyor.

Bu kadrolara alımlar aynı zamanda kurumların kendi düzenlediği yazılı ve sözlü sınavlarla belirleniyor. Adaylar, KPSS’de başarılı olduktan sonra ilgili kurumun sınavına katılmaya hak kazanıyor.

KPSS A GRUBU İLE NERELERE ATANILABİLİR, HANGİ MEMURLUKLAR VAR?

KPSS A Grubu'nda, bakanlıklar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve belediyeler gibi birçok alanda alım yapmakta. Örnek kadrolar arasında Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı, Ticaret Uzman Yardımcılığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uzman Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzmanlık Kadroları, TBMM Uzman Yardımcılığı, PTT Müfettiş Yardımcılığı ve Kaymakam Adaylığı yer alıyor.

KPSS A GRUBU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS A Grubu sınavına, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Hukuk ve Mühendislik gibi bölümlerinden mezunlar ağırlıklı olarak giriyor.

KPSS A GRUBU SINAVI NEDİR?

KPSS A Grubu, müfettişlik, uzmanlık, denetçilik ve kaymakamlık gibi kariyer mesleklerini hedefleyen lisans mezunları için düzenlenen bir sınavdır. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılarak kamu kurumlarının giriş sınavlarına başvuru hakkı kazanır.