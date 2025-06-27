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2025-KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları o tarihte sona erecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025-KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları o tarihte sona erecek
KPSS, Lisans, OSYM, Son Başvuru Tarihi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları başvuruları başladı. Lisans mezunu adayların katılacağı KPSS A Grubu sınavı başvuru ücreti ve son başvuru tarihi belli oldu. Adaylar KPSS başvurularını yayımlanan kılavuzu kontrol ederek osym.gov.tr üzerinden yapıyor.

2025 KPSS lisans başvuruları başladı. 7 Eylül ve 14 Eylül'de düzenlenecek KPSS A Grubu sınavı başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre belli oldu.

2025-KPSS A GRUBU BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

2025 KPSS başvuruları başladı. KPSS A Grubu sınavına girecek adaylar, sınav ücretini sorguluyor. 2025 yılı için KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek için 570, Alan Bilgisi sınavı için 350 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuruların ardından belirtilen adımlarla sınav ücretlerini ödüyor. 

2025-KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları o tarihte sona erecek - 1. Resim

2025 KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimi ile son başvuru tarihi de netleşti. 26 Haziran'da başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Başvurular osym.gov.tr üzerinden alınıyor. Geç başvurular ise 23-24 Temmuz tarihlerinde alınacak. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına ayrı ayrı başvuruluyor.

2025-KPSS A Grubu başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları o tarihte sona erecek - 2. Resim

2025 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de ve 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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