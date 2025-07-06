ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/2 sınav sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) bugün yapılacak. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların ilan takvimine odaklandı. İşte, ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Üniversitelerde akademik kariyer, yüksek lisans ve doktora hedefi olan adaylara yönelik düzenlenen ALES'in bu yılki ikinci oturumuna dair sonuç tarihi gündemde. ÖSYM yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları ilan edecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçları bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı demektir.

ALES'e hem 2 yıllık hem de 4 yıllık üniversitelerden mezun olanlar girebilir.

Yurt dışında eğitim görmüş olan kişiler de denklik belgesiyle ALES'e başvuru yapabilir.