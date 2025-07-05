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ALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, ALES/2 ne zaman, hangi gün? İşte ALES/2 takvimiyle ilgili tüm detaylar...

2025-ALES/2 sınavı için heyecan zirveye tırmandı. Başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 2025-ALES/2 geri sayım başlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişim sağlanacak. ALES/2 ne zaman açıklanacak? Sınav takvimi ve kritik detaylar belli oldu.

ALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu - 1. Resim

2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü yani yarın saat 10.15'de başlayacak. Sınav saat 12.45'te tamamlanacaktır.

  ALES/2 sınav sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacaktır.

ALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu - 2. Resim

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda, sayısal testi, 50 sorudan; Sözel Testi de 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri zorunludur.

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması zorunludur.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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