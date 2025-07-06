ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak

Akademik kariyer hedefleyen on binlerce adayın katılacağı 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu bugün, 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak merakla araştırılıyor.

Türkiye genelinde binlerce adayın ter dökeceği sınavla ilgili saat bilgisi, sınav süresi, soru sayısı ve sınavda adaylara kalem verilip verilmediği gibi konular yoğun şekilde merak ediliyor. ALES sınavına dair detaylar ise netlik kazanarak ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

ALES sırasında adayların sınavda ihtiyaç duyacağı temel gereçler ÖSYM tarafından sağlanmaktadır. Sınav salonlarında her adaya özel olarak kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete dağıtılacak. Bu nedenle adayların yanlarında kırtasiye malzemesi getirmelerine gerek yoktur.

Sınav güvenliği açısından adayların kendi kalemlerini ya da silgilerini getirmesi yasaktır. Sadece şeffaf pet şişe içinde bandajı çıkarılmış su getirilmesine izin verilmektedir.

ALES KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

2025-ALES/2 oturumu ÖSYM takvimine göre 6 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav sabah saat 10.15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecektir. Adaylara toplam 2 saat 30 dakikalık süre tanınacak.

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-ALES/2 sınavının sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

ALES SINAVINDA NELER YASAK?

ÖSYM'nin belirlediği sınav kurallarına göre ALES’e giren adayların sınav salonlarına birçok eşyayı getirmesi yasak. Yasaklı eşyalar arasında çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (her türü), kulaklık, kolye, yüzük, küpe, bilezik, broş gibi aksesuarlar yer alıyor.

Ayrıca elektronik cihazlar, hesap makinesi, sözlük işlevi olan cihazlar, pergel, cetvel, açıölçer gibi kırtasiye malzemeleri de sınav salonuna sokulamaz. Gözlük haricindeki cam eşyalar, plastik içerikli araçlar ve her türlü yiyecek-içecek de yasaklılar arasında yer almaktadır.

Adayların sadece bandajsız şeffaf pet şişe içinde su getirmelerine izin verilmektedir. Sınav güvenliğinin tam sağlanması amacıyla adayların sadece kimlik belgeleri ve sınav giriş belgeleriyle gelmeleri beklenmektedir.