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MEB AGS sınav giriş yerleri belli oldu: AGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB AGS sınav giriş yerleri belli oldu: AGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, 2025 MEB AGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı. 2025-MEB-AGS, 2025-AGS ile 2025-ÖABT oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

MEB AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

AGS GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

MEB AGS sınav giriş yerleri belli oldu: AGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 1. Resim

2025 AGS OTURUMLARI NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.

İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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