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YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdi
Sınav Tarihi, Başvuru, YÖKDİL Sonuçları, Haber
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2025 yılı ikinci oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Yüz binlerce adayın başvurduğu 2025-YÖKDİL/2 sınavı için tarih belli oldu. YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

2025 YÖKDİL başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. Peki, YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdi - 1. Resim

YÖKDİL 2025 NE ZAMAN?

2025 yılı ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) 27 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınav giriş belgeleri adaylar tarafından bekleniyor. Sınav Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak uygulanacak.

YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdi - 2. Resim

YÖKDİL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 için sınav merkezleri ve bina bilgileri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından erişime açılacak. Bu nedenle YÖKDİL sınav yerlerinin 15-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

 

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

2025-YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. YÖKSİL Sınav giriş belgelerinin Temmuz ayının ortasında yayınlanması öngörülüyor. Adayların sınav giriş belgelerini sınavdan önce edinmeleri ve renkli ya da siyah-beyaz çıktısını almaları zorunlu olacak.

YÖKDİL ne zaman, sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları sona erdi - 3. Resim

YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi sınavdan yaklaşık bir ay sonra açıklanması bekleniyor. 2024-YÖKDİL/2 sonuçları 28 Ağustos’ta ilan edilmişti.

Bu yıl da 2025-YÖKDİL/2 sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında 27-29 Ağustos tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek.

Sonuç belgeleri birçok yüksek lisans ve doktora programında dil yeterlilik belgesi olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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