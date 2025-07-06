ALES saat kaçta bitecek? ALES'ten ilk saat kaçta, ne zaman çıkılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 09:48 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 09:48 - Güncelleme:

Bu yılın ikinci ALES oturumuna geri sayım başladı. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ALES saat kaçta bitecek, ALES'ten ilk saat kaçta, ne zaman çıkılır merakla araştırılıyor.

Akademik kariyer hedefi olan adayların katılım sağladığı 2025-ALES/2 oturumu, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Bugün yapılacak sınavın başlama ve bitiş saati gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, ALES saat kaçta bitecek? ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 150 dakika sürecek olan ALES saat 12.45'te bitecek. İlgili Haber 2025-YDS/İngilizce sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK? Sayısal alanda 50 soru, sözel alanda 50 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan ALES 150 dakika sürecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. ÖSYM SINAVLARINDAN NE ZAMAN ÇIKILIR? Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmaz. İlgili Haber ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan